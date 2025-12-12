Juiz de Fora participa, neste sábado (13) e domingo (14) de uma mobilização nacional voltada à ampliação do acesso a procedimentos eletivos na rede filantrópica que atende ao Sistema Único de Saúde (SUS). A ação busca reduzir filas e tempos de espera para cirurgias, exames e consultas especializadas, reforçando o papel dos hospitais filantrópicos na estrutura pública de saúde.

A iniciativa integra o programa federal “Agora Tem Especialistas” e contempla exclusivamente pacientes já agendados e que aguardam atendimento na fila de regulação. No município, a mobilização será conduzida pelo Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF/Ebserh), Hospital ASCOMCER, Hospital Evandro Ribeiro e Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Os atendimentos previstos abrangem diversas especialidades, incluindo Cirurgia Geral, Dermatologia, Ginecologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Oftalmologia, Endocrinologia e Geriatria. Também serão realizadas cirurgias oncológicas de pele, além de procedimentos ortopédicos, oftalmológicos e de otorrinolaringologia.

O programa “Agora Tem Especialistas”, criado pelo Ministério da Saúde, leva atendimento especializado a diferentes regiões do país por meio de unidades móveis equipadas com consultórios, salas de exames e equipes multiprofissionais. A iniciativa integra as estratégias federais para fortalecer a rede de média e alta complexidade do SUS, ampliando o acesso a consultas, diagnósticos e pequenos procedimentos.

