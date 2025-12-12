A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, nesta sexta-feira (12), um conjunto de quatro operações de crédito solicitadas pela Prefeitura. Somados, os financiamentos chegam a R$ 309,7 milhões e serão destinados a obras e programas em diversas áreas do município.

A maior parte dos recursos, R$ 200 milhões, virá do programa Finisa. Esse montante deverá ser aplicado em intervenções como pavimentações, execução de contenções, melhorias em córregos e no Rio Paraibuna, além de ações de modernização administrativa e tecnológica.

Outro empréstimo aprovado foi de R$ 63,3 milhões, vinculado ao Novo PAC. Os recursos serão destinados à macrodrenagem da Bacia do Córrego Ipiranga, com previsão de início dos pagamentos após um ano de carência e prazo de amortização de aproximadamente 20 anos.

Também foi autorizado o financiamento de R$ 39,6 milhões para o programa Periferia Viva, que contempla infraestrutura urbana em regiões periféricas — incluindo drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário, regularização fundiária e melhorias habitacionais.

Por fim, um crédito de R$ 6,8 milhões foi aprovado para a construção de novos equipamentos públicos, entre eles uma Unidade Básica de Saúde no bairro Santo Antônio e uma creche na região do Grotão.

Dinâmica da votação

Apesar da aprovação do pacote, alguns vereadores se posicionaram contra os empréstimos. A sequência rápida de votações, realizada para concluir a pauta antes do recesso, dificultou a identificação precisa de quantos parlamentares apoiaram todas as propostas. Ainda assim, a maioria presente votou favoravelmente às autorizações.

Com a decisão, a Prefeitura está liberada para formalizar as contratações ainda neste mês, abrindo caminho para o início dos projetos previstos.

