A última parcela do IPTU 2025 vence no próximo sábado (20). Como a data cai em um dia não útil, os contribuintes poderão pagar o imposto sem multa ou juros até a segunda-feira (22).

Para ter direito ao prazo estendido, o documento de arrecadação deve ser emitido especificamente no sábado, 20. A emissão pode ser feita no site da Prefeitura de Juiz de Fora ou pelos canais do DIGA já disponibilizados aos moradores.

A orientação do município é que os contribuintes mantenham os pagamentos em dia para evitar encargos e assegurar que os dados cadastrais permaneçam atualizados.

Tags:

IPTU | IPTU 2025