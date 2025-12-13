O Rainbow Fest Brasil 2025 impulsionou o turismo e fortaleceu a economia de Juiz de Fora, segundo pesquisa realizada pela UFJF. O levantamento revelou que 97,9% dos visitantes recomendariam a cidade como destino turístico e que 64,6% viajaram exclusivamente para participar do festival.

Os dados também indicam alto índice de fidelização do público. A probabilidade média de retorno ao evento foi de 9,35 em uma escala de 0 a 10, consolidando o festival como um dos principais atrativos culturais e turísticos do município. A maioria dos visitantes permaneceu três ou mais noites na cidade, gerando impacto direto nos setores de hospedagem, alimentação, transporte e lazer.

A hospitalidade da população local foi outro destaque. Pesquisa conduzida pela Inova Rumos, Empresa Júnior de Turismo da UFJF, apontou avaliações elevadas sobre a receptividade dos moradores, frequentemente descritos como acolhedores. A sensação de segurança também foi bem avaliada: 70,8% dos entrevistados atribuíram nota máxima à percepção de proteção durante o evento.

Para os pesquisadores, os resultados mostram que o Rainbow Fest oferece uma experiência positiva, segura e inclusiva, contribuindo para consolidar Juiz de Fora como um destino diverso, acolhedor e preparado para receber grandes eventos, especialmente voltados ao público LGBTQIAPN+.

Tags:

brasil | Economia | pesquisa