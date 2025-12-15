A semana em Juiz de Fora será marcada por tempo instável, com calor e pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, além de variação gradual nas temperaturas. Na segunda-feira, os termômetros variam entre 22°C e 30°C, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva. Na terça-feira, a mínima é de 21°C e a máxima chega a 29°C, mantendo o padrão de calor e instabilidade.

A quarta-feira registra leve queda nas temperaturas, com mínima de 19°C e máxima de 26°C, além de céu mais nublado e chuva ao longo do dia. Na quinta-feira, o clima fica mais ameno, com temperaturas entre 18°C e 24°C, e ocorrência de chuvas esparsas.

A sexta-feira segue com tempo instável, mínima de 17°C e máxima de 24°C. No sábado, as temperaturas sobem um pouco, variando entre 19°C e 26°C, com pancadas isoladas. O domingo encerra a semana com mínima de 20°C e máxima de 28°C, alternando períodos de sol e chuva.

Tags:

Calor | Chuva | clima | Instabilidade | Semana | Temperatura | Temperaturas