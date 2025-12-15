A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou na sexta-feira (12) a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2026, que estima uma receita de R$ 4.766.374.160,17 para bancar as despesas dos orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos do município.

O projeto, de iniciativa do Poder Executivo e analisado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, passou por votação em plenário após tramitação regular no Legislativo. A peça orçamentária define as diretrizes de arrecadação e aplicação dos recursos públicos para o próximo ano, contemplando serviços essenciais e políticas públicas prioritárias.

Durante a votação, os 23 vereadores incorporaram 971 emendas parlamentares, totalizando R$ 53.622.814,52 em indicações de investimentos direcionados a áreas de interesse da população. Do montante das emendas, R$ 28.243.820,64 foram destinados à saúde, a principal prioridade apontada pelos parlamentares ao longo da tramitação.

Na distribuição individual dos recursos, cada vereador pôde indicar R$ 2.331.426,73 em investimentos, valor que poderá ser aplicado em diversas frentes municipais conforme as diretrizes aprovadas.

A participação popular também marcou a elaboração orçamentária: em novembro, a Câmara realizou a Consulta Pública Fala, JF!, na qual 2.444 cidadãos registraram 7.332 sugestões para a destinação de recursos em setores como saúde, educação e segurança pública — apontados como as principais demandas da população.

Com a aprovação da LOA, o documento segue agora para promulgação e orientará a gestão financeira da Prefeitura de Juiz de Fora ao longo de 2026, balizando as ações do município e a execução dos serviços públicos previstos no orçamento anual.

