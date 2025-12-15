O Bar dos Artistas, localizado na Avenida dos Andradas, na região central de Juiz de Fora, foi interditado após a constatação de reincidência de infrações ao longo de 2025.

Segundo o registro das fiscalizações, o estabelecimento acumulou diversos autos de infração, principalmente por perturbação do sossego e pela colocação irregular de mesas e cadeiras em área pública, sem a devida autorização.

Diante da repetição das irregularidades e da manutenção dos problemas, foi determinada a interdição do local, com suspensão do alvará de funcionamento pelo prazo de 15 dias.

O bar poderá retomar as atividades após o período de suspensão, desde que cumpra integralmente a legislação vigente e não volte a cometer as infrações que motivaram a medida. As ações de fiscalização têm como objetivo garantir a ordem urbana, o respeito à vizinhança e o cumprimento das normas municipais.

