Uma forte chuva atingiu Juiz de Fora no início da noite de segunda-feira (15) e provocou uma série de transtornos, principalmente na região Leste da cidade. Em menos de uma hora, foram registrados cerca de 112 milímetros de chuva, volume considerado extremo.

Os bairros Linhares, Vitorino Braga e Grama foram os mais afetados. As enxurradas arrastaram lixo, invadiram residências e chegaram a deslocar veículos. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos graves.

No bairro Vitorino Braga, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou nove pessoas que ficaram ilhadas. No Linhares, uma família também precisou ser retirada de casa e levada para um local seguro. As ações foram realizadas em conjunto com a Defesa Civil Municipal, que acompanhou as ocorrências em tempo real.

Já na madrugada desta terça-feira (16), por volta das 2h, os bombeiros atenderam uma ocorrência de risco de explosão por vazamento de gás de cozinha na Rua Diva Garcia, no bairro Linhares. Dois botijões tiveram as mangueiras soltas após a invasão da água nas casas, causando vazamento. A equipe conseguiu estancar o problema e eliminar o risco.

Outros pontos da cidade também registraram alagamentos, incluindo áreas das regiões Central e Norte. O mergulhão foi interditado devido ao acúmulo de água, mas alguns motoristas desrespeitaram o bloqueio e tiveram os veículos inundados, sendo obrigados a abandoná-los.

Na Rua Professor Francisco Faria, entre os bairros Bairu e Bonfim, houve um deslizamento de terra que abriu uma cratera, interrompeu totalmente a via, arrastou um carro estacionado para dentro do córrego e causou o desabamento parcial de uma residência, que foi evacuada preventivamente.

Mesmo diante dos prejuízos, não há registro de mortes, feridos ou desaparecidos até o momento. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas em toda a região da Zona da Mata, válido até quarta-feira (17).

Tags:

Cratera | Tempestade