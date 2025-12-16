O mergulhão permanece interditado na manhã desta terça-feira (16) por questões de segurança, informou a Prefeitura de Juiz de Fora. A medida foi mantida após as fortes chuvas que atingiram a cidade.

Com a interdição, linhas de ônibus que passam pelo local estão operando com itinerários alternativos para garantir o atendimento à população.

No sentido Centro–Manoel Honório, o principal desvio está sendo feito pela Avenida dos Andradas. Já no sentido Manoel Honório–Centro, os coletivos seguem pela Avenida Brasil, com trajeto até o Viaduto Roza Cabinda.