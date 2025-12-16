A Defesa Civil de Juiz de Fora prorrogou o alerta para chuvas intensas iniciado na tarde de segunda-feira (15). O aviso permanece válido até a próxima sexta-feira (19), em razão dos altos volumes de chuva registrados no município.

Nas últimas 24 horas, os pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontaram acumulados elevados, com destaque para o bairro Linhares, que registrou 112,13 mm. Também foram registrados volumes expressivos em Santa Rita (106,38 mm), Centro (98,97 mm), Represa (81,42 mm), São Judas (80,47 mm), Filgueiras (73,63 mm) e Monte Castelo (65,73 mm).

Até 9h30 desta terça-feira (16), a Defesa Civil contabilizou 79 ocorrências relacionadas à chuva, concentradas principalmente nas regiões Leste e Sudeste da cidade. A maioria dos chamados foi por alagamentos.

