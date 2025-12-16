A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta terça-feira (16), cinco mandados de busca e apreensão em Juiz de Fora, durante a segunda fase da operação Contenção. A ação é conduzida em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e investiga a lavagem de dinheiro ligada a uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas.

Os mandados foram cumpridos nos bairros Cascatinha, Jockey Club e Furtado de Menezes, em imóveis de quatro investigados — dois homens, de 26 e 52 anos, e duas mulheres, de 26 e 49 anos. Segundo as investigações, eles atuavam como operadores financeiros da organização criminosa, responsáveis pela movimentação, ocultação e logística de recursos oriundos do tráfico.

Durante a ação, foram apreendidos celulares, mídias digitais e documentos, que serão analisados e incorporados às investigações.

A operação ocorreu de forma simultânea em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Em Juiz de Fora, seis viaturas foram empregadas, sendo três da PCMG e três da PCERJ. A atual fase dá continuidade à operação iniciada em 28 de outubro, no estado do Rio de Janeiro.





Tags:

operação | Tráfico