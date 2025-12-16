A Prefeitura de Juiz de Fora decidiu suspender o decreto que autorizava o reajuste da tarifa do serviço de táxi no município. A medida foi adotada após numerosas manifestações contrárias ao aumento e permanecerá em vigor até que a categoria dos taxistas construa um consenso sobre o tema.

O reajuste havia sido oficializado por meio do Decreto nº 17.572, publicado em 10 de dezembro nos Atos do Governo, com previsão de entrada em vigor em 2 de janeiro de 2026. A proposta considerava o aumento dos custos do setor e teve como base uma solicitação apresentada pelo Sindicato dos Taxistas e Transportes Autônomos de Passageiros de Juiz de Fora e Região.

Pelos valores suspensos, a bandeirada passaria para R$ 7,92; a tarifa do quilômetro rodado na bandeira 1 seria de R$ 3,98; na bandeira 2, R$ 4,76; e a hora parada, R$ 35,64. O decreto também revogava a norma anterior, de julho de 2023.

A publicação do reajuste foi assinada pela prefeita Margarida Salomão e pelo secretário de Governo, Ronaldo Pinto Junior.

Com a suspensão, seguem valendo os valores estabelecidos pelo Decreto nº 15.979, de 5 de julho de 2023: bandeirada de R$ 6,83; tarifa do km na bandeira 1 de R$ 3,43; na bandeira 2 de R$ 4,10; e hora parada de R$ 30,72. À época, o reajuste também foi justificado pelo aumento dos custos do serviço e por reunião com os prestadores.

Tags:

Prefeitura | Reajuste | tarifa | Taxi