A campanha solidária “Natal de todas e todos nós” foi ampliada e passa a arrecadar, além de alimentos, materiais de limpeza para atender famílias afetadas pelas fortes chuvas registradas nesta segunda-feira (15), em Juiz de Fora. Os temporais provocaram alagamentos e a inundação de residências em diferentes regiões do município.

A iniciativa, realizada em parceria com o programa Sesc Mesa Brasil e instituições que integram a Mesa da Cidadania, tem como objetivo oferecer apoio emergencial à recuperação das casas atingidas pela água e pela lama, com itens essenciais para limpeza e higienização dos ambientes.

Entre os materiais que podem ser doados estão água sanitária, desinfetante, detergente, sabão em pó ou em barra, vassouras, rodos, panos de chão e baldes.

As doações podem ser entregues em pontos de coleta espalhados pela cidade, como a sede da Prefeitura de Juiz de Fora, unidades dos supermercados Bahamas, Pais e Filhos e Rede BH, além da Casa da Mulher, localizada na Avenida Garibalde Campinhos, 169, no bairro Vitorino Braga. Nos locais, representantes das instituições parceiras orientam os doadores e garantem o encaminhamento adequado dos materiais.

A campanha segue recebendo doações e reforça o apelo à mobilização da população para minimizar os impactos das chuvas e garantir assistência às famílias em situação de maior vulnerabilidade.

