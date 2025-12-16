A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu um novo alerta para chuvas intensas. O aviso permanece válido até a próxima sexta-feira (19), em razão dos altos volumes de chuva registrados no município e do risco geológico, especialmente em áreas de encostas e locais sem cobertura vegetal.

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 24 horas foram registrados acumulados elevados em diferentes regiões da cidade. O maior volume foi no bairro Linhares, com 112,13 milímetros. Também houve registros significativos em Santa Rita (106,38 mm), Centro (98,97 mm), Represa (81,42 mm), São Judas (80,47 mm), Filgueiras (73,63 mm) e Monte Castelo (65,73 mm).

Até as 9h30 desta terça-feira (16), a Defesa Civil contabilizou 79 ocorrências relacionadas às chuvas, concentradas principalmente nas regiões Leste e Sudeste do município. A maioria dos chamados foi por alagamentos.

A forte chuva que atingiu Juiz de Fora no início da noite de segunda-feira (15) causou uma série de transtornos, sobretudo na região Leste. Em menos de uma hora, foram registrados cerca de 112 milímetros de precipitação, volume considerado extremo. Os bairros Linhares, Vitorino Braga e Grama foram os mais afetados, com enxurradas que arrastaram lixo, invadiram residências e chegaram a deslocar veículos. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos graves.

No bairro Vitorino Braga, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou nove pessoas que ficaram ilhadas. No Linhares, uma família precisou ser retirada da residência e encaminhada para um local seguro. As ações foram realizadas em conjunto com a Defesa Civil, que acompanhou as ocorrências em tempo real.

Ainda na madrugada desta terça-feira, por volta das 2h, os bombeiros atenderam uma ocorrência de risco de explosão por vazamento de gás de cozinha na Rua Diva Garcia, no bairro Linhares. Dois botijões tiveram as mangueiras soltas após a entrada de água nas casas, causando vazamento. O problema foi controlado e o risco eliminado.

Outros pontos da cidade também registraram alagamentos, incluindo áreas das regiões Central e Norte. O mergulhão chegou a ser interditado devido ao acúmulo de água, mas alguns motoristas desrespeitaram o bloqueio e tiveram os veículos inundados.

Na Rua Professor Francisco Faria, entre os bairros Bairu e Bonfim, um deslizamento de terra abriu uma cratera, interditou totalmente a via, arrastou um carro estacionado para dentro do córrego e provocou o desabamento parcial de uma residência, que foi evacuada preventivamente.

Até o momento, não há registro de mortes, feridos ou desaparecidos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja para chuvas intensas em toda a Zona da Mata, válido até esta quarta-feira (17).

