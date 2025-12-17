A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (16), uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. A ação ocorreu por volta das 11h30, na Rua João Pereira da Silva, onde um imóvel vinha sendo monitorado por suspeita de funcionar como depósito de entorpecentes.

Durante a operação, dois homens maiores de idade foram abordados e presos. No local, os militares apreenderam uma grande quantidade de drogas, além de dinheiro, balanças de precisão e outros materiais relacionados à atividade criminosa.

Entre os itens recolhidos estão 32 barras de maconha, três tabletes da mesma substância, uma porção de maconha, uma porção de ice, duas balanças, um carregador de pistola, quatro aparelhos celulares, R$ 179 em dinheiro e 30 comprovantes de depósitos bancários, indicando movimentação financeira ligada ao tráfico.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia de plantão. Os suspeitos, que já possuem passagens por tráfico de drogas e seriam ligados a facção criminosa, permaneceram presos à disposição da Justiça.

