A Cesama realiza, nesta quinta-feira (18), uma manutenção no reservatório Terras Altas II, em Juiz de Fora. O serviço será executado entre 8h e 12h e exige o esvaziamento da unidade, o que pode comprometer temporariamente o abastecimento de água no bairro Terras Altas II, na região Sudeste da cidade.

Segundo a Cesama, a intervenção faz parte de ações para melhoria do sistema de abastecimento. A normalização do fornecimento está prevista para ocorrer até a noite de quinta-feira (18).

Tags:
Cesama | manutenção

ACESSA.com - Cesama - Imagem ilustrativa de uma torneira de água

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: