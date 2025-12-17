A Cesama realiza, nesta quinta-feira (18), uma manutenção no reservatório Terras Altas II, em Juiz de Fora. O serviço será executado entre 8h e 12h e exige o esvaziamento da unidade, o que pode comprometer temporariamente o abastecimento de água no bairro Terras Altas II, na região Sudeste da cidade.

Segundo a Cesama, a intervenção faz parte de ações para melhoria do sistema de abastecimento. A normalização do fornecimento está prevista para ocorrer até a noite de quinta-feira (18).

Tags:

Cesama | manutenção