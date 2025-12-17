A Câmara Municipal de Juiz de Fora promulgou a lei que institui o Programa de Capacitação Permanente das Agremiações Carnavalescas. A proposta é de autoria do vereador Tiago Bonecão (PSD) e tem como objetivo qualificar integrantes de blocos e escolas de samba, fortalecendo a organização e o desenvolvimento do Carnaval no município.

De acordo com a lei, o programa vai oferecer cursos, oficinas e workshops voltados à elaboração de projetos e captação de recursos, produção e logística de eventos, marketing, responsabilidade ambiental, segurança e primeiros socorros. As ações serão coordenadas pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), em parceria com outras secretarias municipais.

