As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora na segunda-feira (15) deixaram 61 pessoas desalojadas, segundo levantamento da Defesa Civil. Apesar da intensidade do temporal, não há registro de famílias desabrigadas, ou seja, que tenham perdido completamente suas moradias.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), os desalojados precisaram deixar suas casas por orientação de segurança e estão acolhidos provisoriamente em residências de familiares ou amigos. A administração municipal informou que mantém espaços públicos disponíveis caso seja necessário oferecer acolhimento institucional.

A estimativa é de que aproximadamente 5 mil pessoas tenham sido afetadas pelo evento climático. Nesse grupo estão moradores e comerciantes que tiveram imóveis invadidos pela água, perdas materiais, danos estruturais ou interrupções de serviços essenciais. Entre os prejuízos relatados estão móveis danificados, mercadorias perdidas, veículos atingidos e paralisação temporária de pequenos negócios.

Diante do cenário, foi publicado nesta terça-feira (16) o decreto nº 17.593, que declara situação de emergência em Juiz de Fora pelo período de 90 dias. A medida permite a adoção de ações excepcionais voltadas à resposta imediata, assistência à população atingida e recuperação das áreas impactadas.

O decreto também prevê a possibilidade de concessão de auxílios aos atingidos, como isenção do IPTU em 2026 para imóveis afetados por alagamentos e condições diferenciadas para a cobrança da tarifa de água e esgoto, em razão do aumento do consumo necessário para limpeza e recuperação dos imóveis.

O volume de chuva registrado foi considerado extremo: mais de 100 milímetros em cerca de uma hora, o equivalente a aproximadamente um terço da média histórica esperada para todo o mês de dezembro. Estudos técnicos indicam que um evento dessa magnitude tem recorrência estimada de uma vez a cada 143 anos.

Equipes seguem mobilizadas em diferentes regiões da cidade para monitoramento de áreas de risco, realização de vistorias e mitigação dos danos. O município permanece em nível máximo de alerta previsto no Plano de Contingência.

Tags:

Chuvas | Desalojados | Do