Um homem de 30 anos foi encontrado morto dentro de um veículo na manhã desta terça-feira (17), no bairro Paula Cândido, em Juiz de Fora. O caso foi registrado como homicídio consumado.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 5h15 para atender a uma ocorrência envolvendo um carro que estava fora da pista, próximo a um quebra-molas, na entrada do bairro. No interior do veículo, os policiais encontraram a vítima já sem vida, com diversas perfurações pelo corpo.

As equipes seguem em diligências para levantar informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime, além de identificar a autoria e a motivação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

A ocorrência segue em andamento e o caso será investigado pela Polícia Civil.

