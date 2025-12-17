Equipes da Secretaria de Saúde atuaram nessa terça-feira (16) em uma força-tarefa voltada ao atendimento da população afetada pelas fortes chuvas registradas na segunda-feira (15), em Juiz de Fora. A iniciativa teve como foco a orientação em saúde e a oferta de serviços considerados essenciais às pessoas atingidas.

Durante a ação, profissionais distribuíram materiais informativos e prestaram orientações sobre cuidados preventivos, especialmente relacionados aos riscos associados ao período chuvoso. Também participou da mobilização o Vacimóvel, que aplicou 138 doses de vacinas, entre elas Dupla Adulto (dT), Febre Amarela, Hepatite B, Tríplice Viral e Influenza. O atendimento concentrou-se no bairro Vitorino Braga e regiões próximas.

O serviço de vacinação será retomado nesta quarta-feira (17), a partir das 8h, com o Vacimóvel estacionado na Praça Senador Teotônio Vilela. De acordo com as condições de acesso e mobilidade, o veículo poderá ser deslocado para outros pontos da região, com o objetivo de ampliar o alcance da imunização.

As chuvas que atingiram Juiz de Fora foram classificadas como extremas, com maior impacto na Zona Leste e na região central. Em alguns pontos, o volume ultrapassou 100 milímetros em cerca de uma hora, o equivalente a aproximadamente um terço da média histórica prevista para todo o mês de dezembro. Estudos técnicos indicam que um evento dessa magnitude tem recorrência estimada de uma vez a cada 143 anos.

Em menos de 24 horas, a Defesa Civil registrou mais de 150 ocorrências relacionadas aos efeitos do temporal, incluindo alagamentos, inundações, deslizamentos de encostas e danos estruturais em imóveis. O impacto foi generalizado em diferentes áreas da cidade, afetando a mobilidade urbana, a infraestrutura viária, os sistemas de drenagem e redes de esgoto.

O monitoramento das áreas atingidas segue em andamento. Em situações de risco ou emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

