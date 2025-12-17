Uma operação realizada nessa terça-feira (16) no Calçadão da Rua Halfeld, em Juiz de Fora, resultou na apreensão de mais de 1,5 mil produtos utilizados no comércio ambulante irregular. A ação contou com fiscais municipais e a Polícia Militar.

A ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina, quando um policial abordou um comerciante que atuava sem autorização. Diante da resistência, foi solicitado apoio da fiscalização municipal para dar continuidade à abordagem.

Durante a ação, foram recolhidos diversos itens usados no comércio irregular, como facas, fitas, laços, sacos para presente, fones de ouvido, carregadores de celular, máquinas de cortar cabelo, guarda-chuvas, cabos, meias, escovas de dente, controles remotos, pen drives, cuecas, toucas, ferramentas, antenas digitais, suportes para celular e pacotes de agulhas, entre outros produtos.

Ainda durante a operação, duas pessoas foram encaminhadas à delegacia pelo crime de desacato à autoridade. Novas ações de fiscalização devem continuar sendo realizadas no Centro da cidade.

Tags:

Ambulantes | fiscalização | Irregulares