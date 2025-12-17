Mutuários da Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (Emcasa), em Juiz de Fora, já podem renegociar dívidas em atraso por meio do programa Renegocia Emcasa, que oferece descontos de até 100% em juros e multas. A iniciativa segue até 31 de março de 2026.

O programa é voltado tanto para quem tem parcelas em atraso quanto para quem deseja quitar integralmente o financiamento. Entre as opções disponíveis está o pagamento à vista, com anistia total de juros e multas, além de parcelamentos sem entrada e com descontos progressivos.

Os parcelamentos podem ser feitos em até 12 vezes, com 90% de desconto, até 30 parcelas, com abatimento de 70%, ou de 31 a 60 parcelas, com desconto de 60% sobre juros e multas. Também há a possibilidade de revisão do contrato, com novo prazo definido a partir da capacidade de pagamento do mutuário, após análise social, além da quitação total do contrato com eliminação dos encargos sobre parcelas vencidas.

A renegociação é feita diretamente com a Emcasa, sem intermediários. Os pagamentos ocorrem por meio de boletos emitidos pela companhia, e o atendimento pode ser presencial ou por protocolo eletrônico.

Para aderir ao Renegocia Emcasa, é necessário agendar atendimento pelo telefone ou WhatsApp (32) 3217-1400 ou comparecer à sede da Emcasa, na Avenida Sete de Setembro, 975, no bairro Costa Carvalho. O prazo para adesão termina em 31 de março de 2026.

