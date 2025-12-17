Pessoas que tiveram contato com água da chuva ou lama após alagamentos em Juiz de Fora devem redobrar os cuidados com a saúde. A água contaminada pode transmitir doenças graves, como a leptospirose, e a atenção deve continuar por semanas após a exposição.

A principal orientação é lavar imediatamente com água limpa e sabão todas as partes do corpo que tiveram contato com a água ou a lama. Durante a limpeza de casas ou retirada de resíduos, o uso de botas e luvas de borracha é recomendado. Na falta desses equipamentos, sacos plásticos duplos podem ser usados para proteger mãos e pés, evitando o contato direto com material contaminado.

Alimentos e medicamentos que tiveram contato com a enchente devem ser descartados, mesmo que estejam embalados. Para consumo, a recomendação é utilizar apenas água potável, filtrada ou fervida. Em caso de dúvida sobre a qualidade da água, deve-se adicionar duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro, aguardando 30 minutos antes de beber.

A população também deve ficar atenta a sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, principalmente nas panturrilhas, vômitos ou pele e olhos amarelados. Esses sinais podem aparecer até 40 dias após o contato com água de enchente. Ao perceber qualquer um deles, a orientação é procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde mais próxima e informar que houve exposição à água de alagamento.

A automedicação não é recomendada, e a identificação precoce dos sintomas é essencial para evitar complicações e reduzir o risco de transmissão.

Tags:

Cuidados | Enchente | leptospirose