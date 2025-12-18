O Cineclube Sarandira encerra a programação de 2025 neste sábado (20) com uma sessão de cinema ao ar livre e uma oficina gratuita no distrito de Sarandira, em Juiz de Fora.

A partir das 19h, na pracinha do distrito, serão exibidos dois curtas-metragens. O primeiro é “Bailarina”, filme de ficção premiado dirigido por Carlos Canela, que aborda a rebeldia de uma bailarina diante de um comitê de avaliação artística em um país fictício. Em seguida, será exibido “Canned”, curta de animação em CGI lançado em 2015, dirigido por Ivan Joy, Nate Hatton e Tanya Zaman, que narra uma história romântica entre um artista de grafite e sua criação.

Também no sábado, das 14h às 17h, acontece a 2ª Oficina de Produção de Vídeos com Celular, na sede da Associação Carabina Cultural. A atividade será ministrada pelos cineastas Carlos Canela e Suzana Markus, e pelo produtor Léo Matias, com intérprete de Libras para garantir acessibilidade. As inscrições são gratuitas e feitas por ordem de chegada, abertas a qualquer interessado.

A programação do Cineclube ocorre mensalmente, com entrada franca, e conta com a participação da comunidade local e visitantes. Há transporte público aos sábados, com saída às 16h e chegada ao distrito por volta das 18h.

O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Funalfa, com produção cultural de Léo Matias, em parceria com a Associação Carabina Cultural, e curadoria de Carlos Canela e Suzana Markus. O Cineclube tem como objetivo ampliar o acesso à cultura no distrito de Sarandira por meio de sessões de cinema, oficinas e debates.

Tags:

cinema