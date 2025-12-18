A programação do Projeto Verão no Parque, que será realizada no Parque da Lajinha, em Juiz de Fora, contará com 15 projetos selecionados por meio de chamada pública. As atividades estão previstas para o mês de janeiro e abrangem áreas como educação ambiental, práticas integrativas, cultura, memória, acessibilidade e participação social.

Entre as propostas escolhidas estão ações voltadas ao bem-estar, como yoga e reiki, além de oficinas educativas, trilhas orientadas, atividades culturais e iniciativas de conscientização ambiental. O objetivo do projeto é ampliar o uso do espaço da unidade de conservação para atividades educativas e de aproximação da população com a natureza.

Os projetos selecionados são:

Reiki no Parque – Bem-estar e práticas integrativas

Um Dia de Escoteiro na Zona da Mata Mineira – Saberes originários, cuidado com a Mata Atlântica, cultura e memória local

Detetives da Biodiversidade: quem mora aqui? – Educação ambiental

Oficina de Produção de Sabão a partir de Óleo de Cozinha Usado – Educação ambiental

Artistas Mirins – em prol do meio ambiente – Educação ambiental

Introdução à identificação botânica de árvores – Educação ambiental

Yoga no Parque – Bem-estar e práticas integrativas

RECICLE – Educação ambiental – Educação ambiental

Tinta de terra: utilizando o solo para melhorar a temperatura da sua casa – Educação ambiental

Ser Menina em Tempos de Crise Climática – Inclusão e participação social

Trilha Orientada em Libras – Inclusão e participação social

Passarinhada no Parque – Educação ambiental

Caminhada Botânica na Mata Atlântica – Educação ambiental

Vaso autoirrigável: como utilizar materiais esquecidos para melhorar o ambiente – Educação ambiental

Dinâmica Teia da Vida – Educação ambiental

As propostas foram avaliadas por uma comissão técnica, que considerou critérios como compatibilidade com o Parque da Lajinha e com o Plano de Manejo, pertinência temática, viabilidade técnica, contribuição socioambiental, sustentabilidade das atividades, além de aspectos relacionados à acessibilidade e inclusão.

Os proponentes dos projetos não selecionados poderão apresentar recurso até o dia 23 de dezembro. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 8 de janeiro de 2026.

