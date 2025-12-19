A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) registrou, em novembro de 2025, o maior número de multas de trânsito dos últimos anos, com um total de 23.337 autuações, mais que o dobro do volume aplicado no mesmo mês de 2024. O crescimento expressivo também refletiu no valor para arrecadação, que chegou a R$ 3.883.614,56.

Os dados mostram que, em novembro de 2024, foram aplicadas 11.152 multas, sendo 7.397 por radares eletrônicos e 3.755 por agentes de trânsito, com arrecadação de R$ 1.845.585,11. Em apenas um ano, o número total de autuações aumentou 109%, enquanto o valor das multas cresceu cerca de 110%.

O aumento foi observado tanto nas infrações registradas por radares, que passaram de 7.397 para 14.799, quanto nas autuações feitas por agentes de trânsito, que saltaram de 3.755 para 8.538.

Comparação com anos anteriores

O volume de multas em novembro de 2025 também superou os registros de 2023, quando foram contabilizadas 15.548 autuações, sendo 10.972 por radares e 4.576 por agentes, com arrecadação de R$ 2.533.716,34. Na comparação com aquele ano, o crescimento total foi de aproximadamente 50%.

Crescimento chama atenção

O avanço significativo no número de multas reacende o debate sobre fiscalização, comportamento dos motoristas e políticas de trânsito no município. Especialistas apontam que fatores como intensificação da fiscalização eletrônica, maior presença de agentes nas vias e aumento do fluxo de veículos podem influenciar diretamente os números.

A Prefeitura de Juiz de Fora foi procurada pelo Acessa, mas ainda não se manifestou.

