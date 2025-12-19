A Prefeitura de Juiz de Fora inaugura neste domingo (21) um novo trecho da Rua Bertha Halfeld Paletta, no bairro Francisco Bernardino. A via será aberta ao tráfego de veículos e à circulação de pedestres, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na região.

A obra facilita o acesso a diversos bairros da Zona Norte e contribui para a fluidez do trânsito na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. As intervenções incluem pavimentação, infraestrutura viária, áreas permeáveis, jardins de chuva e mobiliário urbano. A entrega do trecho será marcada por uma edição do Rua de Brincar, das 9h às 13h, com atividades gratuitas para a população.