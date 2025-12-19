O projeto Recicle Ambiental divulgou o edital para a edição de 2026, com a oferta de vagas para 48 escolas públicas municipais de Juiz de Fora. A iniciativa é desenvolvida pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

O projeto tem como foco ações de educação socioambiental voltadas ao fortalecimento da gestão de resíduos sólidos no município. As atividades abordam temas como sustentabilidade, coleta seletiva, responsabilidade compartilhada, economia circular e cidadania ambiental.

A iniciativa integra as ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 e 13 da Organização das Nações Unidas (ONU), que tratam de cidades sustentáveis e do enfrentamento das mudanças climáticas.

Inscrições

Podem se inscrever escolas públicas municipais que ofereçam o Ensino Fundamental II em 2026. O período de inscrições vai de 15 de dezembro de 2025 a 26 de janeiro de 2026. A participação é gratuita, e a inscrição deve ser feita de forma on-line, conforme orientações disponíveis no edital Recicle 01/2026.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, com prioridade para as escolas que participaram da edição de 2025.

Histórico do projeto

O projeto Recicle Ambiental teve início em outubro de 2023, por meio de convênio com o Demlurb, e segue em execução no município. Desde então, desenvolve ações contínuas de educação socioambiental voltadas à conscientização e à correta destinação dos resíduos sólidos em Juiz de Fora.

