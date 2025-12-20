Em uma ação realizada na tarde dessa sexta-feira (19), policiais militares desarticularam um ponto de drogas em uma casa desocupada no bairro Granjas Betânia, em Juiz de Fora. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima.

Os militares encontraram o imóvel na Rua Joaquim de Castro aberto e vazio, mas transformado em um depósito e "laboratório" para o tráfico. No local, foi apreendida uma grande quantidade de drogas e equipamentos usados para preparo e fracionamento de entorpecentes.

Entre os materiais apreendidos estão:

Drogas: 33 barras e 15 porções de substância semelhante à maconha; 5 barras e 3 pacotes de substância semelhante à cocaína; 1 pacote de substância análoga ao crack; 32 frascos de lança-perfume.

Equipamentos: 4 balanças digitais, 1 liquidificador, 1 prensa hidráulica com forma metálica e 1 seladora elétrica, itens típicos para o refino e embalo de drogas.

Os policiais também encontraram uma embalagem de remessa comercial com dados que podem levar à identificação de um possível responsável pelo ponto. No entanto, ninguém foi preso no local.

