Os temporais registrados nos últimos dias em Juiz de Fora provocaram alagamentos e deixaram famílias desalojadas, principalmente em bairros da Zona Leste do município. Diante do cenário, paróquias da cidade iniciaram campanhas de arrecadação para atender às vítimas das chuvas.

Quatro igrejas estão recebendo doações: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Linhares; Paróquia Santíssima Trindade, no Poço Rico; Paróquia Nossa Senhora do Líbano, no Grajaú; e Paróquia Santa Rita de Cássia, no Bonfim.

Entre os itens solicitados estão produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos prontos para consumo, água potável, colchões, móveis, roupas para adultos e crianças, além de fraldas. As doações podem ser entregues em horário comercial no Centro de Evangelização São Bartolomeu, ao lado da Matriz de Nossa Senhora Aparecida, na Rua Diva Garcia, 2.100, no Linhares, e na Igreja Menino Jesus de Praga, localizada na Rua Pinto de Moura, 70, no Poço Rico.

No bairro Bonfim, a Paróquia Santa Rita de Cássia recebe roupas, água, alimentos, fraldas, além de materiais de limpeza e higiene pessoal, na Rua Barão do Retiro, 388. Já no Grajaú, a Paróquia Nossa Senhora do Líbano, situada na Rua Raulina Magalhães, 40, concentra a arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza e água potável.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, cerca de 5 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Até esta quinta-feira (18), equipes municipais seguem com serviços de limpeza e apoio às áreas atingidas. A orientação é que as doações continuem sendo feitas enquanto persistir a necessidade de atendimento às famílias impactadas.

Chuvas | Doações