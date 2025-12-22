Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na Rua João Pinheiro na noite de domingo (22), às 22h. Um ônibus de turismo apresentou falha no sistema de freios, perdeu o controle e bateu com dois veículos antes de invadir o Supermercado BH. Com o impacto, a estrutura do estabelecimento foi seriamente comprometida.

Ao todo, 14 vítimas foram atendidas. Entre os casos mais graves, duas pessoas ficaram presas às ferragens de um GM/Onix — uma delas em estado crítico (código vermelho). O motorista do ônibus sofreu politraumatismo.

A ocorrência contou com uma operação conjunta entre Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Guarda Municipal e Defesa Civil. O supermercado permanece interditado para avaliação técnica da estrutura, e a perícia da Polícia Civil investiga as causas exatas da falha mecânica.

Tags:

Carro | Ônibus