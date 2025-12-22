Juiz de Fora terá uma semana de Natal marcada pelo clima abafado e pelas tradicionais pancadas de chuva de fim de tarde. Com a chegada oficial do verão, a combinação de temperaturas elevadas e a umidade vinda do oceano deve manter o tempo instável em toda a Zona da Mata mineira.

Entre segunda e quarta-feira, o sol aparece com mais força ao longo do dia, fazendo com que as temperaturas subam rapidamente. A máxima deve oscilar em torno dos 28°C a 30°C, enquanto a mínima permanece na casa dos 18°C. O aquecimento favorece a formação de nuvens carregadas, o que pode causar temporais rápidos, mas que exigem atenção devido à possibilidade de raios e rajadas de vento.

Para a véspera de Natal, no dia 24, a previsão aponta um dia de muito calor. Existe o risco de pancadas de chuva isoladas justamente no período da noite, o que pode afetar as celebrações ao ar livre. Já no feriado de quinta-feira, dia 25, a instabilidade ganha reforço e a nebulosidade aumenta, deixando o céu mais encoberto e com maior probabilidade de chuvas em diferentes momentos do dia.

A Defesa Civil de Juiz de Fora recomenda que a população evite áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigue debaixo de árvores durante as tempestades. O solo já úmido devido às chuvas dos últimos dias também requer atenção de moradores em áreas de encosta.

A tendência para o restante da semana é de continuidade do tempo instável, com a aproximação de uma frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro, o que pode trazer volumes de chuva mais expressivos a partir de sexta-feira.

