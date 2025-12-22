A Zona Leste de Juiz de Fora, região afetada pelas fortes chuvas da última semana, recebe nesta segunda (22) e terça-feira (23) uma ação de reforço da vacinação. O ponto de atendimento funciona na Praça Senador Teotônio Vilela, no bairro Vitorino Braga.

O horário de funcionamento é das 8h às 14h na segunda e das 10h às 15h na terça. Estão disponíveis vacinas contra Hepatite B, Tétano, Difteria, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Febre Amarela, Influenza e Covid-19.

Documentos não são obrigatórios



A Secretaria de Saúde informa que a vacinação será feita mesmo para quem perdeu documentos na chuva. Basta apresentar informações básicas para o cadastro, como CPF, nome da mãe ou data de nascimento.

Alerta sanitário pós-enchente



As autoridades sanitárias emitiram um alerta sobre os riscos de doenças transmitidas pela água contaminada, como a leptospirose, e divulgaram uma série de orientações:

Higiene imediata: Lavar com água limpa e sabão qualquer parte do corpo que teve contato com água ou lama.

Proteção na limpeza: Usar botas e luvas de borracha. Na falta deles, improvisar com sacos plásticos duplos nas mãos e pés.

Descarte necessário: Jogar fora alimentos e medicamentos que tiveram contato com a enchente, mesmo que embalados.

Água para consumo: Beber apenas água potável, filtrada ou fervida. Em caso de dúvida, a recomendação é usar duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% por litro de água e aguardar 30 minutos antes de beber.

Sintomas que exigem atenção



A população deve ficar atenta a sintomas que podem aparecer até 40 dias após o contato com a água da enchente. Os principais são febre, dor de cabeça, dores no corpo (especialmente na panturrilha), vômitos e icterícia (pele e olhos amarelados).

Diante de qualquer um desses sinais, a orientação é procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde mais próxima, não se automedicar e informar ao profissional de saúde sobre o contato com a água da enchente.