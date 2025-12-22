Uma idosa de 79 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um atropelamento na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (22). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a equipe encontrou a senhora em parada cardiorrespiratória. Os profissionais conseguiram reverter a parada no local, mas a vítima não resistiu e veio a óbito a caminho do Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Conforme relato do motorista, de 42 anos, à Polícia Militar (PM), ele transitava no sentido bairro/centro quando perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e atropelou as pessoas que estavam no local. Ele afirmou não ter conseguido evitar o acidente.

Entre as vítimas que estavam na calçada estava a neta da idosa, uma adolescente de 17 anos, que não se feriu gravemente. O motorista foi preso pela PM e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. As circunstâncias exatas do acidente seguem sob investigação das autoridades.

