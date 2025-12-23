Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Flores, em Santos Dumont, após furtar cabos de uma torre de transmissão. A Polícia Militar chegou ao suspeito após o arrombamento da estrutura ser reportado.

Na residência do autor, ele confessou ter subtraído cerca de 42 metros de fios de cobre e revelou que já havia vendido o material para um terceiro. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A polícia segue investigando o paradeiro do material e o possível receptador.

