A travessia principal do bairro Carlos Chagas foi liberada na noite desta segunda-feira (22), dez meses após ser interditada por riscos estruturais. A obra, que restabelece a conexão entre as ruas Eunice Weaver e Helena Bitencourt, foi concluída seis meses antes do cronograma inicial, previsto para julho de 2026.

Com investimento de R$ 2,9 milhões, a intervenção resolve um isolamento que afetava a rotina dos moradores desde o início do ano. O projeto incluiu uma tecnologia inédita de elementos pré-moldados e a construção de 100 metros de muros de contenção (50m em cada margem) para evitar novos deslizamentos durante as chuvas.

Além da pista para veículos, a estrutura agora conta com passarelas e rampas de acessibilidade. Segundo a Secretaria de Obras, o uso do modelo de contratação semi-integrada foi o que permitiu acelerar o processo e entregar a via pavimentada e segura ainda em 2025.

