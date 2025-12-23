A coleta de lixo domiciliar em Juiz de Fora será suspensa, de forma excepcional, nas próximas quintas-feiras, dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, em razão das celebrações de Natal e Ano Novo. A interrupção segue o calendário operacional adotado para datas comemorativas.

Durante os dias de paralisação, equipes de plantão permanecerão disponíveis para o atendimento de situações emergenciais. Já a coleta regular será realizada normalmente nas vésperas dos feriados, nos dias 24 e 31 de dezembro.

A orientação à população é para que não sejam colocados resíduos nas vias públicas e calçadas durante o período sem coleta, a fim de evitar acúmulo de lixo, obstrução de bueiros e impactos negativos à limpeza urbana.

