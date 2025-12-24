Moradores de áreas atingidas pelas fortes chuvas registradas em Juiz de Fora em dezembro poderão solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi autorizada após a decretação de situação de emergência no município e permite o saque de até R$ 6.220 por trabalhador, conforme regras da Caixa Econômica Federal.



Além do saque do FGTS, a Caixa também disponibilizou a suspensão, por até seis meses, do pagamento das parcelas de contratos habitacionais. Nesse período, os valores suspensos serão incorporados ao saldo devedor do financiamento.



De acordo com as regras, têm direito ao benefício os trabalhadores que residem nas regiões oficialmente reconhecidas no decreto de emergência. A lista completa de ruas e bairros atingidos está disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora.



A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, na opção “Saque Calamidade”. O prazo para requerer o benefício vai até 18 de março de 2026.



Como solicitar o Saque Calamidade do FGTS

Cadastro no aplicativo

O trabalhador deve baixar o aplicativo FGTS, realizar o cadastro e efetuar o login.

Envio de documentos

Documento de identificação com foto (RG, CNH ou similar); Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Caso não possua comprovante, é possível apresentar declaração emitida pela Prefeitura ou declaração própria, que será posteriormente verificada. Validação do endereço

O endereço informado deve constar na relação oficial de áreas atingidas, conforme cadastro do FGTS Calamidade. Solicitação no app

No menu “Meus Saques”, selecionar “Outras situações de saque – Calamidade pública”, escolher o município e anexar a documentação. Indicação de conta para crédito

O valor pode ser creditado em conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital CAIXA Tem, ou em conta de outra instituição bancária indicada pelo trabalhador.

Todo o processo é realizado de forma digital. A Caixa Econômica Federal informa que a análise dos documentos ocorre após o envio da solicitação, com retorno em até cinco dias úteis.

Tags:

Calamidade | Chuva | Chuvas | FGTS | SAQUE CALAMIDADE