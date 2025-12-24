Na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de resgate de cadáver no Rio Paraibuna, nas proximidades da Usina de Marmelos, localizada na Estrada União e Indústria, km 182, no bairro Floresta.

Segundo informações preliminares, funcionários da Usina de Marmelos avistaram um corpo às margens do rio e acionaram a Polícia Militar. Após a avaliação inicial da ocorrência, a PM solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada do cadáver do local.

A operação foi realizada com o uso de técnicas de salvamento em ambiente aquático, incluindo cordas e um bote, o que possibilitou a remoção segura do corpo até a margem do rio. Após o resgate, o cadáver ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar, que permaneceu no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil e da funerária de plantão.

Até o encerramento da atuação do Corpo de Bombeiros, a perícia e a funerária ainda não haviam comparecido. Não foi possível realizar a identificação do corpo, já que não foram encontrados documentos pessoais. A suspeita inicial é de que se trate de um homem, porém a idade não pôde ser determinada, uma vez que o cadáver apresentava avançado estado de decomposição.

O caso será investigado pela Polícia Civil.