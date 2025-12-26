Um incêndio atingiu a garagem de uma residência na Rua Guidoval, no bairro Jardim Natal, por volta das 05h30 desta sexta-feira (26).
O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas o calor intenso causou a perda total de um veículo e o colapso parcial da estrutura nos fundos do imóvel. Segundo relatos de moradores, um suspeito foi visto saindo do local logo após o início do fogo, o que levanta a hipótese de ação criminosa.
Não houve feridos e a Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições de segurança da edificação, enquanto as causas do incidente seguem sob investigação.
