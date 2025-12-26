Um incêndio de rápida propagação tomou conta de um veículo na subida da Serra dos Bandeirantes nesta sexta-feira (26). O fogo teve início na parte traseira do automóvel após um vazamento de combustível atingir componentes superaquecidos do motor.

O Corpo de Bombeiros Militar agiu no combate direto às chamas e no resfriamento do veículo, evitando explosões ou danos maiores ao entorno. A área precisou ser isolada para garantir a segurança de motoristas que trafegavam pela região. Apesar da gravidade do incêndio, o condutor conseguiu estacionar e sair a tempo, e a ocorrência foi finalizada sem vítimas.

