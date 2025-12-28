Um homem de 50 anos foi preso na zona rural de Pirapetinga, distrito de Santa Bárbara do Monte Verde, na região de Juiz de Fora, durante atendimento a uma denúncia de crimes ambientais e posse irregular de arma de fogo.



A ocorrência foi registrada após denúncia DDU181, que apontava a existência de pássaros mantidos em cativeiro e prática de caça de animais silvestres. No local, equipes da Polícia Militar — VP 35505, com o Sgt André Luiz e o Sgt Mota — localizaram o denunciado, que autorizou a entrada dos militares na residência.

Durante as buscas, foram encontrados pássaros da fauna silvestre brasileira mantidos irregularmente em cativeiro, além de pássaros híbridos, também em situação ilegal. No prosseguimento das diligências, o morador entregou duas armas de fogo de uso permitido, ambas sem registro, além de munições e cartuchos de calibres variados.



Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado às autoridades competentes. Os animais e o material apreendido foram recolhidos para as providências legais cabíveis.



Crimes registrados:

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

Cativeiro irregular de espécimes da fauna silvestre brasileira

Cativeiro ilegal de pássaros híbridos

Tags:

animais | Animais silvestres | Cativeiro | Lvestres