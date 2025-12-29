Um ônibus de passageiros foi totalmente destruído por um incêndio na tarde deste domingo (28), no KM 01 da rodovia MG-133, em Rio Pomba. O incidente ocorreu por volta das 13h15 e, apesar da gravidade das chamas, não houve feridos graves.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fogo teve início de forma acidental no compartimento interno do motor. O veículo transportava 40 passageiros que faziam a linha Rio de Janeiro (RJ) para Raul Soares (MG). O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o rescaldo para conter as chamas, mas o ônibus foi completamente consumido pelo fogo.



Duas pessoas precisaram de atendimento médico e foram socorridas pelo Samu ao Hospital São Vicente de Paulo, em Rio Pomba. Ambas foram medicadas e liberadas em seguida.

A empresa responsável pelo transporte enviou representantes ao local e providenciou um novo ônibus para que todos os passageiros seguissem viagem. Sobre as bagagens danificadas durante o incêndio, os usuários foram orientados sobre os procedimentos de ressarcimento junto à transportadora.

A documentação do condutor e do veículo estava em conformidade com a legislação. A perícia técnica foi comunicada, mas dispensou o comparecimento ao local. O veículo foi removido pelo serviço de autossocorro e a pista foi liberada após os trabalhos das equipes de segurança.

