A Prefeitura de Juiz de Fora realiza, nesta segunda-feira (29) e terça-feira (30), novas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. As atividades incluem visitas e vistorias em residências e lotes de diferentes bairros do município, conduzidas por Agentes de Combate às Endemias (ACE).

As ações fazem parte da rotina semanal definida pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e têm como objetivo identificar e eliminar possíveis focos do mosquito. Os agentes atuam tanto nas áreas internas quanto externas dos imóveis e realizam o chamado tratamento focal, com orientação aos moradores, remoção de recipientes que acumulam água e aplicação de larvicida quando a eliminação não é possível.

Segundo a prefeitura, os profissionais estarão devidamente identificados e uniformizados. A orientação é que os moradores permitam o acesso às residências, já que a maior parte dos focos do mosquito costuma ser encontrada dentro dos imóveis.

Bairros atendidos

As ações desta semana contemplam bairros das seguintes regiões:

Região Sul

Santa Luzia

Teixeiras

Santa Efigênia

Região Central

Democrata

Região Norte

Barreira do Triunfo

Região Oeste (Cidade Alta)

Cruzeiro de Santo Antônio

Região Nordeste

Granjas Betânia

Orientações à população

Durante as visitas, os agentes orientam os responsáveis pelos imóveis sobre práticas de prevenção, como a eliminação de recipientes que possam acumular água. A recomendação é manter atenção constante a ralos, cisternas, caixas d’água, banheiros em desuso, pratinhos de plantas, piscinas, além de descartar corretamente o lixo doméstico.

Mesmo em períodos de menor circulação da dengue, a Vigilância em Saúde alerta para a importância da prevenção contínua, a fim de evitar o aumento de casos durante as épocas mais favoráveis à reprodução do mosquito.

Canal de denúncias

A população também pode contribuir com o combate às arboviroses por meio de denúncias anônimas de possíveis focos do Aedes aegypti. As informações podem ser encaminhadas pelo sistema JF Contra o Aedes, acessível em diferentes dispositivos, ou ainda pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br

ou presencialmente em um dos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pela cidade.

