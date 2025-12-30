Um cão abandonado foi resgatado na segunda-feira (29) em uma casa desabitada na Rua Dr. Luiz Antônio Vieira Pena, nº 947, no bairro Mundo Novo. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, acionado pelo Centro de Operações (COBOM), em apoio à Polícia Militar Ambiental.

No local, os militares constataram que o animal estava sozinho dentro do imóvel. Para realizar o resgate, foi necessário transpor o portão da residência. O cão foi retirado em segurança e não apresentava sinais aparentes de maus-tratos, estando aparentemente nutrido e com acesso prévio a ração e água.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao Canil Municipal, onde permaneceu sob os cuidados da equipe de plantão. As demais providências ficaram a cargo da Polícia Militar Ambiental.