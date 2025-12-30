O sorteio especial de Natal do programa Nota Fiscal Premiada foi realizado na noite desta segunda-feira (29) em Juiz de Fora e distribuiu R$688 mil em prêmios. Ao todo, 561 consumidores foram contemplados.

Entre os prêmios principais, dois participantes receberam R$50 mil cada, um consumidor foi premiado com R$30 mil e outros 558 ganharam R$1 mil. Os vencedores dos maiores valores foram Hugo H., com CPF iniciado em 099, e João P., com CPF iniciado em 054, ambos premiados com R$50 mil, além de Maite D., com CPF iniciado em 155, que recebeu R$30 mil.

A lista completa com os nomes dos ganhadores dos 558 prêmios de R$ 1 mil será divulgada no site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora até a próxima semana, após a conferência das informações junto à Receita Federal.

De acordo com a administração municipal, a divulgação dos dados dos contemplados segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com a divulgação parcial das informações pessoais.

O programa Nota Fiscal Premiada é voltado ao incentivo à emissão de notas fiscais por consumidores e integra as ações de estímulo à arrecadação municipal.

