Juiz de Fora terá um espetáculo especial na virada do ano, com show de luzes e música, sem o uso de fogos de artifício com estampidos. A proposta é substituir o modelo tradicional por uma apresentação silenciosa, com equipamentos de última geração, voltada ao público em geral e também a pessoas e animais sensíveis ao barulho.

O espetáculo terá duração de uma hora e contará com efeitos visuais produzidos por equipamentos de iluminação móvel e lasers, que poderão ser observados de diferentes pontos da cidade. As projeções serão feitas a partir do Morro do Cristo, direcionadas para a área urbana.

Além das luzes, o evento terá trilha sonora preparada pelo DJ Kureb, da Equipe Súbita. A música será disponibilizada por meio de um link, permitindo que o público acompanhe o espetáculo de casa, em salões de festas ou por dispositivos móveis. A orientação é que a reprodução seja iniciada às 23h15, horário em que começa o show de luzes.

A trilha sonora também será reproduzida presencialmente na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, em frente à Biblioteca Municipal Murilo Mendes, ponto indicado para quem quiser acompanhar o espetáculo no local.

Por questões de segurança, o acesso ao Morro do Cristo será fechado ao público a partir das 20h desta quarta-feira (31). Apenas a equipe técnica estará autorizada a permanecer no local durante a realização do evento.

