A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza, na próxima terça-feira (6), uma audiência pública para discutir a situação e as perspectivas dos desfiles das escolas de samba no Carnaval 2026. O encontro está marcado para às 15h, no plenário do Legislativo.

A audiência foi solicitada pelo vereador Maurício Delgado (Rede), após a apresentação de requerimentos que tratam da situação financeira do evento. Segundo o parlamentar, a penalidade aplicada à Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora pelo Ministério Público também motivou o pedido de debate.

De acordo com o vereador, o objetivo é obter esclarecimentos sobre o modelo de realização do carnaval, o planejamento e as condições financeiras para a edição de 2026.

Foram convidados para a audiência a promotora de Justiça Danielle Vignoli Guzella Leite, representante do Ministério Público, o presidente da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, Gilberto Gil Martins da Costa, além de integrantes do Executivo municipal. Os secretários de Governo, Ronaldo Pinto Júnior, e da Fazenda, Fernanda Finotti Cordeiro, assim como o diretor da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério de Freitas, foram convocados para participar do debate.

Participação do público

O público interessado poderá se inscrever para participar da audiência até 30 minutos após o início da sessão, junto à Assessoria de Cerimonial e Eventos Institucionais, no hall de entrada do plenário. Também será possível enviar perguntas e sugestões pelo WhatsApp da Câmara Municipal de Juiz de Fora, no número (32) 99183-0706, dentro do mesmo prazo.

A audiência pública será transmitida ao vivo pela JFTV, canal 35.1, e pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube.