As chuvas registradas em Juiz de Fora nessa segunda-feira (29) resultaram em três ocorrências atendidas pela Defesa Civil municipal. Os chamados envolveram o desabamento de um muro de divisa no bairro Santa Cruz e alagamentos nos bairros Granjas Betânia e Santa Rita de Cássia.

Dados pluviométricos indicam volumes elevados em diferentes regiões da cidade. O maior acumulado foi registrado no bairro Bandeirantes, com 56,9 milímetros. Em seguida aparecem Fazendinhas São Pedro (41,4 mm), Monte Castelo (40,19 mm), Humaitá (39,62 mm) e Grama (37,53 mm). Também houve registros em Santa Rita (24,76 mm), Igrejinha (23,32 mm), Milho Branco (21,4 mm), São Judas (20,9 mm), Linhares (14,56 mm), Centro (11,81 mm) e Distrito Industrial (11,22 mm).

Além das ocorrências já registradas, Juiz de Fora está sob aviso de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é classificado como de perigo potencial e tem validade das 13h às 23h59 desta terça-feira (30). A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos com rajadas entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A orientação é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e as áreas consideradas de risco no município. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199, que funciona 24 horas. O Corpo de Bombeiros atende pelo telefone 193.

