A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza, na próxima quinta-feira (8) às 15h, uma audiência pública para discutir a aprovação de um projeto de construção em área tombada do antigo Centro de Educação Física e Esporte do Colégio Metodista Granbery. O encontro acontece no Plenário da Casa, com transmissão ao vivo pela JFTV (canal 35.1) e pelo canal da emissora pública no YouTube.

A audiência foi proposta pela vereadora Cida Oliveira (PT) e aprovada pelo Requerimento nº 6.846/2025. Segundo o documento, o objetivo é debater o tema de forma pública e ouvir autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil sobre os possíveis impactos urbanísticos, ambientais, culturais e patrimoniais do empreendimento.

Foram convocados para a discussão o diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério de Freitas, que também representa o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Comppac), e o secretário municipal de Governo, Ronaldo Pinto.

Também estão convidados a participar Flávio Cheker, ex-vereador e pesquisador; Wilson Guilherme Acácio, vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Preto e Paraibuna; as pesquisadoras Cristina Musse e Dalila Varela Singulane; Marcos Olender, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e doutor em arquitetura e urbanismo; além de Fátima Barcellos, representante da Associação de Moradores do Bairro Granbery.

A participação do público será permitida mediante inscrição até 30 minutos após o início da audiência, junto à Assessoria de Cerimonial e Eventos Institucionais, no hall de entrada do Plenário. A população também poderá enviar perguntas e sugestões pelo WhatsApp institucional da Câmara, no número (32) 99183-0706, dentro do mesmo prazo.

A audiência pública será aberta ao público e acompanhada em tempo real pelos canais oficiais de transmissão da Câmara Municipal.